Nepít je umění? Vyhodnotili jsme kreativní výzvu „Suchej únor“

Druhý měsíc v roce se opět nesl v tradičním spojení Policie ČR s organizací „Suchej únor“, která již desátým rokem organizuje stejnojmennou celorepublikovou informační kampaň.

Věděli jste, že každý sedmý dospělý balancuje na hraně rizikového pití alkoholu? Že 93% dětí do 16 let poprvé vyzkouší alkohol z rukou rodičů?



S problematikou alkoholu, jeho vlivu a důsledků neúměrného pití se policisté setkávají při své práci dnes a denně. Někdy alkohol otupuje smysly a zhoršuje reakce, jindy zase zvyšuje agresivitu. Alkohol je zásadním problémem nejen v silničním provozu, velkou mírou se negativně promítá i do mezilidských vztahů, a to i případných agresivních projevů chování. Kampaň „Suchej únor“ přináší na problematiku alkoholu netradiční pohled a jeden z hlavních cílů je, aby se alkoholu a jeho důsledkům věnovala nejen větší pozornost v naší společnosti, ale aby se také tvořil i vhodný prostor pro diskuzi.



Zodpovědný přístup je potřeba vštěpovat už nejmladší generaci, proto jsme pro žáky a studenty připravili kreativní výzvu #nepitjeumeni. Téma mohli žáci a studenti ztvárnit libovolně, a to jak výtvarným, tak literárním způsobem. Do výzvy se přihlásilo přes 15 škol z celé republiky a dohromady zaslaly kolem 120 děl. Společně s hlavními realizátory kampaně jsme kreativní práce vyhodnotili. Jednalo se o nelehký úkol a bylo rozhodně z čeho vybírat. Nakonec jsme se shodli na šesti výherních dílech, tři výtvarné a tři literární (viz galerie). Ceny vítězům přijdou osobně předat policejní preventisté, mohou se těšit na balíček s dárky od Policie ČR i organizace „Suchej únor“.



Gratulujeme vítězům a děkujeme i ostatním, že se do kreativní výzvy zapojili!

kpt. Lucie Kostečková

odbor prevence Policejního prezidia ČR

6. března 2023

