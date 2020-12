Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neoprávněný odběr elektřiny mu neprošel

Strakonice - Pachatel skončil v rukách kriminalistů.

V rukách strakonických kriminalistů skončil muž (43 let) z Plzeňska, který pravděpodobně od srpna do listopadu tohoto roku bez vědomí majitele neoprávněně odebíral elektrický proud. Trestnou činnost měl páchat v bytovém domě v jedné obci na Strakonicku. Pachateli energetická společnost odpojila z důvodu neplacení přívod elektrického proudu. Muž se proto po provrtání otvoru ze svého bytu napojil na rozvodnou krabičku elektrického rozvodu společných prostor a odčerpal odtud neoprávněně energii v hodnotě minimálně 17 000 korun. Kriminalisté muže obvinili z trestného činu krádeže. Protože skutek spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let.

22. prosince 2020

