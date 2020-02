Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neoprávněný odběr elektřiny

J.Hradec – Uvedla nepravdivé jméno i rodné číslo, dluh neuradila.(Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelá žena patrně v úmyslu získat dodání elektrické energie do rodinného domu do malé obce na Jindřichohradecku, uvedla společnost distribuující elektrickou energii v omyl, když v září 2016 měla vyplnit žádost o změnu zákazníka (tzv.přepis) a následně měla uzavřít "Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro domácnost“, ve které rovněž měla záměrně uvést své nepravdivé jméno a nepravdivé rodné číslo a smlouvu podepsat tímto fiktivním jménem. Podezřelá žena si byla vědoma toho, že v důsledku v minulosti neuhrazených závazků vůči společnosti by s ní nová smlouva nebyla uzavřena . Takto odebrala v období nejméně od září 2016 do února 2017 elektřinu v hodnotě 8 875 korun, přičemž byla srozuměna s tím, že vzhledem ke své špatné finanční situaci (exekuce) nebude moci řádně hradit své závazky za dodanou elektřinu. Do současné doby ani část vzniklého dluhu společnosti distribuující elektrickou energii neuhradila. Policejní komisařka služby kriminální policie a vyšetřování z J.Hradce včerejšího dne 30. ledna vydala usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelé ženy pro přečin podvodu. Obviněná bude trestně stíhána na svobodě.

por. Mgr.Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

2. února 2020

