Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Neoprávněně vyfakturovali uložení stavebního odpadu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Škoda byla vyčíslena na téměř 1 300 000 Kč.

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání šesti fyzických osob ve věku od 26 do 57 let a tří právnických osob, které obvinili ze spáchání zločinu poškození finančních zájmů evropské unie spáchaného formou spolupachatelství a přečinu dotační podvod. Sedmačtyřicetiletý muž byl dále obviněn ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.

Těchto trestných činů se měli dopustit v rámci realizace stavby v Karlovarském kraji v letech 2017 až 2018, která byla spolufinancována z části z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. Na základě smluv o dílo bylo domluveno, že přebytečná zemina, beton a kamení, jakožto vedlejší produkt při realizaci stavby, bude uložen na místě určeném objednavatelem, případně bude dále recyklován. Obviněnými společnostmi byly vystaveny faktury, s vědomím obviněných osob, ve kterých jsou neoprávněně zahrnuty poplatky za skládku zemin, betonu a kamení. Obviněný sedmačtyřicetiletý muž měl překročit pravomoc úřední osoby tím, že po provedené kontrole měl potvrdit a dát příkaz k proplacení, ačkoliv věděl, stejně jako všichni obvinění, že převážná část materiálu byla uložena na pozemcích či zabudována do stavby a tudíž nemůže být za toto účtován poplatek uložením na skládce. Skutečně bylo na skládce uloženo pouze téměř 500 tun materiálu a přes 10 000 tun bylo vyfakturováno neoprávněně.

Svým jednáním měli poškodit finanční zájmy Evropské unie a způsobit na národních zdrojích ČR větší škodu. V žádosti o dotaci měli uvést nepravdivé údaje a způsobit tak škodu ve výši téměř 1 300 000 Kč. Kriminalisté zajistili ve stejné výši finanční prostředky na bankovním účtu jedné z obviněných společností.

Všechny obviněné osoby jsou stíhány na svobodě. V případě prokázání viny hrozí pěti mužům ve věku 26 až 57 let trest odnětí svobody až 8 let. Sedmačtyřicetiletému muži hrozí za zneužití pravomoci úřední osoby trest odnětí svobody až 10 let.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

24. 7. 2020

vytisknout e-mailem