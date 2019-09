Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Neoprávněně vstoupil do cizího bytu

SOKOLOVSKO – Chtěl řešit konflikt svého bratra.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov sdělili 42letému muži ze Sokolovska podezření ze spáchání přečinu Porušování domovní svobody.

Takového trestného činu se měl dopustit v polovině září tohoto roku v odpoledních hodinách v Sokolově. Muž měl zaklepat na dveře bytu v panelovém domě a potom co mu majitelka otevřela, začal s ní hlasitě řešit nedávný konflikt svého bratra s jejím synem. Po chvíli ke dveřím přišel 41letý syn majitelky, který se divil co se děje. Podezřelý muž ho začal slovně urážet a poté bez souhlasu ženy vstoupil do předsíně bytu, kde jejího syna napadl. Podezřelý muž se po chvíli uklidnil a odešel.

Za výše uvedené jednání mu v případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

16. 9. 2019

vytisknout e-mailem