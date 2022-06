Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Neoprávněně vnikl do bytu

KARLOVARSKO – Poté napadl ženu.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody pětadvacetiletému muži z Karlovarska.

Pětadvacetiletý muž měl ve druhé polovině června letošního roku v Ostrově na Karlovarsku navštívit svou šestadvacetiletou známou v jejím bytě. Poté mezi nimi mělo dojít k slovní rozepři, po které měl muž byt opustit. Po chvíli se měl ale k uzamčeným dveřím bytu vrátit a začít ženu vulgárně urážet. Poté měl dveře vykopnout a do bytu neoprávněně vniknout. V bytě měl následně ženu fyzicky napadnout, a to několika údery pěstí do oblasti hlavy. Z bytu měl po útoku odejít.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 4 tisíce korun.

V případě prokázání viny hrozí pětadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

27.6.2022

