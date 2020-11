Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neoprávněné užívání domu

Český Krumlov – Penzion měl užívat bez vědomí majitele.

Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního stíhání pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru proti dvaadvacetiletému muži z Českokrumlovska, který měl v době od 22. října do 5. listopadu letošního roku bez souhlasu majitele vniknout do penzionu v Rooseveltově ulici v Českém Krumlově. V uvedené době měl dle dosavadního šetření zmíněný dům užívat.

Českokrumlovští policisté byli dne 5. listopadu vysláni na uvedenou adresu, kde mladého muže zadrželi a eskortovali na obvodní oddělení v Českém Krumlově k provedení nezbytných úkonů. Policisté provedli ohledání místa činu, při kterém zjistili, že je poškozené kování zárubně vstupních dveří a v jednom z pokojů je rozbitá postel. Majitel odhadl škodu na téměř 3 tisíce korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

8. listopadu 2020

