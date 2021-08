Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky

HVOŽĎANY – Policisté sdělili šedesátiletému muži podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Policisté Dopravního inspektorátu Domažlice v těchto dnech sdělili šedesátiletému muži podezření ze spáchání trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. V polovině června letošního roku se v obci Hvožďany zmocnil motocyklu značky Hsun bez vědomí a souhlasu majitele a řídil tento motocykl ze Hvožďan do Poběžovic. Při vjíždění do křižovatky z ulice Masarykova přejel do protisměru, kde předním kolem narazil do betonového obrubníku. Následně přejel s motocyklem zpět do svého jízdního pruhu, kde opět narazil do betonového obrubníku. Po nárazu byl odražen do silničního příkopu a s motocyklem upadl na levý bok. Při dopravní nehodě došlo ke zranění čtyřiadvacetiletého spolujezdce, který byl převezen do Domažlické nemocnice k ošetření. Policisté motocyklistu vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídil pod vlivem alkoholu. Odborné měření elektronickým přístrojem ukázalo pozitivní výsledek 2,74 promile alkoholu v krvi. Dále zjistili, že motocyklista nevlastní řidičské oprávnění pro žádnou skupinu. Motocyklista byl převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil odběru krve. Provedeným rozborem bylo prokázáno, že v době odběru (hodinu po dopravní nehodě) krev obsahovala nejméně 2,27 promile alkoholu v krvi.



por. Mgr. Dagmar Brožová

20. srpna 2021

Odkazy do noveho okna Dopravní nehoda - Poběžovice - 14.06.202... Detailní náhled

vytisknout e-mailem