Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neoprávněné užívání cizí věci

České Budějovice - Mladík si bez vědomí majitele "půjčil" služební vozidlo. Pak s ním však havaroval.

Jen jeden den pravděpodobně neoprávněně užíval 27 let mladý muž užitkové vozidlo tovární značky Volkswagen Transporter. Tak v podstatě začal případ z první poloviny listopadu v krajském městě. Problém však byl v tom, že jeho zaměstnavatel o tom neměl žádné vědomí a především mu vozidlo nepůjčil k soukromým jízdám. Mladík s vozidlem odjel z jednoho areálu nedaleko centra a jel s ním na Třeboňsko.

Zde druhého dne v brzkých ranního hodinách havaroval a to na velmi frekventované silnici I/34 mezi Třeboní a Štěpánovicemi, kdy se zřejmě se plně nevěnoval řízení svého vozidla, když při projíždění mírnou pravotočivou zatáčkou usnul a následně plynule vyjel vlevo mimo komunikaci do odvodňovací strouhy, kde pravou částí vozidla narazil do betonového propustku. Na výzvu k provedení dechové zkoušky i lékařské prohlídky spojené s odběrem biologického materiálu (žilní krve) vše odmítl. Hmotná škoda na vozidle VW Transportér odhadnuta na místě dopravní nehody ve výši cca 100 000 korun.

Tato nehoda je řešena jako přestupek v dopravě, ale policisté obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory (dle místa spáchání odjezdu vozidla) vyšetřují případ pro podezření ze spáchání přečinu Neoprávněné užívání cizí věci, formou zkráceného přípravného řízení.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

28. listopadu 2019

