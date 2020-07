Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátrací relace -neoprávněné užívání cizí věci

PLZEŇ - Plzeňští policisté pátrají po odcizeném motocyklu, který neoprávněně užívá neznámý pachatel. Policisté žádají širokou veřejnost o pomoc.

Pátrací relace:

Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Tohoto jednání se měl dopustit neznámý pachatel v době od 8. července 2020 od 23:00 hodin do 9. července 2020 do 08:00 hodin v Plzni ve vnitrobloku domů Koterovské ulice. Neznámý pachatel se zmocnil zaparkovaného a uzamčeného motocyklu, typ enduro, žluté barvy, tovární značky HUSQAVARNA TE 610E, registrační značky 4P0615, stáří cca 20 let, standartní výbavy, který neoprávněně a bez souhlasu majitele užívá.

Policisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografii, na které je zachycen odcizený motocykl. Policisté pátrají nejen po odcizeném motocyklu, ale i po osobě, která se ho neoprávněně zmocnila.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by zahlédli dotčený motocykl či by měli jakékoliv poznatky k osobě, která se ho zmocnila, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

Policisté děkují občanům za případné poznatky a spolupráci.

nprap. Veronika Hokrová

15. července 2020

Odkazy do noveho okna odcizený motocykl Detailní náhled

vytisknout e-mailem