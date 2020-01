Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neoprávněné užívání cizí věci

České Budějovice - Auto přestal splácet.

Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory řeší případ neoprávněného užívání cizí věci, který má na svědomí muž (33 let) z Písecka. Ten v jednom autobazaru v Českých Budějovicích uzavřel s jednou společností smlouvu o úvěru na částku bezmála 258 000 korun, jejímž předmětem byla koupě osobního automobilu značky VW Passat. Muž se zavázal k pravidelným měsíčním splátkám ve výši 6 857 korun. Následně uhradil několik měsíčních splátek, poté však přestal zcela platit a přestal komunikovat. Muž byl proto vyzván po zneplatnění smlouvy k vydání předmětu financování. To však do současné doby neučinil a motorové vozidlo užívá neoprávněně dál. Společnosti, která mu poskytla úvěr, tak dluží částku ve výši nejméně 176 658 korun. Policisté na případu nadále pracují.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

5. ledna 2020

