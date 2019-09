Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Neoprávněně užíval autobus, skončil ve vazbě

LIBEREC – V případu krádeže autobusu obvinili liberečtí kriminalisté mladého muže. Nejednalo se však o jediný případ, v němž mladý muž figuroval.

Jak jsme vás před časem informovali, kriminalisté pátrali po muži, který měl mít na svědomí odcizení autobusu městské hromadné přepravy osob.

Krádeží se kriminalisté zabývali od 18. července, kdy operační středisko v Liberci přijalo oznámení o zmizení autobusu z parkoviště v Hrádku nad Nisou a jeho následného nálezu na křižovatce ulic Klicperova a Svatoplukova v Liberci. V případu se vyšetřujícím policistům podařilo získat také záběry z průmyslových kamer, které byly součástí žádosti směřované k veřejnosti o spolupráci při pátrání, jež byla zveřejněna tentýž den. Odkaz na článek s výzvou a videem můžete nalézt zde.

Vyšetřování případu však přineslo i další zajímavá zjištění.

V neděli 21. července přijali policisté z obvodního oddělení ve Vratislavicích oznámení o vloupání do ostaveného automobilu v oploceném areálu jedné z tamních firem. Pachatel měl v nočních hodinách zaparkovaný vůz prohledat v úmyslu odcizit nalezené věci. Při vloupání do vozu však 28letého Liberečana překvapili pracovníci bezpečnostní agentury. Ti jej předali do rukou policistům, kteří mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež.

K poškození a vloupání do vozidel zaparkovaných v areálu další z firem sídlící ve Vratislavicích, vyjížděli policisté i 31. července. Tentokráte se pachatel po rozbití oken vloupal do dvou vozů. Ty prohledal, avšak nenalezl nic, co by mohl odcizit a zpeněžit. Způsobil však škodu bezmála 60tisíc korun. Aby toho nebylo málo, pachatel se vloupal i do třetího automobilu. Ten se mu po chvíli podařilo i nastartovat. S Renaultem v hodnotě téměř půl milionu korun se rozjel areálem firmy v úmyslu zmizet. Namířil si to uličkou mezi několika zaparkovanými vozy ven z areálu. Než však dojel k bráně, stihl nabourat tři z nich. Ale ani to nebylo vše. I s poškozeným Renaultem dostal nápad, jak se ze zabezpečeného areálu firmy dostat. Pokusil se tedy projet bezpečnostní branou. Marně. Bytelná brána jeho odjezdu učinila přítrž. Po nárazu pachatel nelenil a vozidlem prorazil plot o několik metrů vedle. Dostal se ale do areálu sousedící firmy. Projel kolem administrativních budov a rozhodl se i zde vyjet na nedalekou hlavní silnici branou. I za cenu toho, že ji prorazí. A tak se také stalo. Daleko však nedojel. Na křižovatce vzdálené necelých 500 metrů od místa jeho předchozího řádění, havaroval. Při nárazu do sloupu trolejového vedení prakticky zničil odcizený vůz. Policejní hlídka dorazila na místo dopravní nehody takřka okamžitě a jen o několik chvil později zadrželi 28letého muže z Liberce. Kromě standardních úkonů na místě dopravní nehody, hlídka provedla také orientační dechovou zkoušku u řidiče zdemolovaného Renaultu. Test byl opakovaně pozitivní a přístroj vykázal hodnoty kolem 1,3 promile.

Množství zajištěných stop z těchto případů přivedlo kriminalisty, vyšetřující odcizení autobusu, právě ke konfrontaci s 28letým mladíkem. Nezapíral a s muži zákona spolupracoval. Kromě toho také přiznal případ vloupání do stánku s pečivem, ke kterému došlo v Liberci již na sklonku června.

Recidivista, který již v minulosti byl za majetkovou trestnou činnost odsouzen, a mimoto nevlastní a nikdy ani nevlastnil řidičská oprávnění, zmínil kriminalistům také to, že za volant odcizeného autobusu usedl pod vlivem alkoholu.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání obviněného muže z přečinů neoprávněného užívání cizí věci, poškození cizí věci, krádeže a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Kromě toho také podal podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby, který byl akceptován a 29. srpna tak recidivista zamířil do vazební věznice, kde vyčká rozhodnutí soudu. Liberečanovi v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Škoda, kterou svým řáděním způsobil, dosáhla na bezmála tři čtvrtě milionu korun.

3. září 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

