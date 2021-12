Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Neoprávněně odčerpávali pohonné hmoty z nákladních vozidel

SOKOLOVSKO – Celkem odčerpali kolem 10 500 litrů nafty.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 29, 33 a 62 let, které obvinili ze spáchání přečinu zpronevěry.

Tohoto jednání se měli dopustit nejméně od ledna do července roku 2020 jako řidiči u společnosti zabývající se mezinárodní kamionovou dopravou, kdy měli každý svěřené nákladní vozidlo k plnění pracovních povinností a také platební karty určené na nákup pohonných hmot do předmětných vozidel. Do nákladních vozidel však měli tankovat i přesto, že měli ještě dostatek paliva, aby si udělali rezervu. Z nádrží pak měli odčerpat pohonné hmoty pro svoji potřebu.

Devětadvacetiletý obviněný muž tak měl neoprávněně odčerpat přes 4 000 litrů motorové nafty, třiatřicetiletý obviněný muž nejméně 2 500 litrů motorové nafty a dvaašedesátiletý obviněný muž téměř 4 000 litrů nafty.

Celkem tak měli způsobit poškozené společnosti škodu téměř 300 000 Kč.

V případě prokázání viny hrozí devětadvacetiletému a dvaašedesátiletému muži trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, jelikož svým jednáním měli způsobit větší škodu. Třiatřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

7. 12. 2021

vytisknout e-mailem