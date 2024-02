Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neoprávněná manipulace s tachografem

DĚČÍN - Nákladní soupravu zajistili policisté, řidič byl do 48 hodin postaven před soud, dopravce složil stotisícovou kauci.

Minulý pátek 2. února, krátce před 8. hodinou ráno, zastavili a kontrolovali v Děčíně na ulici Ústecká policisté z dopravního inspektorátu Děčín, kteří se specializují na dodržování sociálně právních předpisů u nákladní dopravy, řidiče jízdní soupravy, složené z tahače a návěsu s chorvatskými registračními značkami. Policisté vyzvali řidiče, aby jim předložil doklady potřebné pro řízení vozidla a poté také doklady, které se týkají provozu nákladní soupravy. Při kontrole dat z tachografu a následným šetřením policisté zjistili závažné porušení. Na kartě řidiče a do digitálního tachografu nebyla zaznamenána jízda, ale byl zaznamenán odpočinek, a to v době, kdy řidič prokazatelně s jízdní soupravou jel.

Nákladní vozidlo bylo zajištěno a následně podrobeno důkladnému znaleckému zkoumání snímače, tachografu i řídící jednotky vozidla. Odborným posudkem bylo prokázáno, že vozidlo bylo v provozu v době, kdy tachograf vykazoval nepřetržitý odpočinek. Tedy, že řidič měl úmyslným jednáním ovlivnit zápis dat do tachografu a karty řidiče tím, že provedl neoprávněnou úpravu softwaru, kterou spustil zadáním aktivačního kódu na tachografu a tím zabránil zápisu dat do tachografu a karty řidiče. Policisté řidiče zadrželi a umístili do policejní cely.

Následující den policisté 40letému řidiči v rámci zrychleného zkráceného řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Ten se při výslechu k úmyslné manipulaci s tachografem doznal. Podezřelý muž byl do 48 hodin postaven před soud, který v neděli 4. února rozhodl o jeho potrestání podmíněným trestem odnětí svobody a peněžitým trestem. Samotnému zahraničnímu dopravci dopravní policisté uložili stotisícovou kauci za porušení povinnosti dopravce, kterou uhradil.

V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu se dopravní policisté pravidelně zaměřují na nákladní dopravu. S důkladnými silničními kontrolami, zaměřenými mimo jiné i na dodržování sociálních předpisů, tak musí počítat řidiči nákladní dopravy potažmo samotní dopravci. Dodržování sociálních předpisů je důležité k zachování bezpečnosti na našich silnicích a samotnému zdraví řidičů!

Děčín 9. února 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna Dopravní kontrola Děčín - tachograf Detailní náhled

vytisknout e-mailem