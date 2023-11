Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neodolal pohledu na povlečení

MOSTECKO - Teď mu hrozí tři roky vězení.

O uplynulém víkendu se 40letý muž z Mostu vrátil k činnosti, pro kterou byl v minulosti soudem potrestán vězením, ze kterého se vrátil v poslední době. V odpoledních hodinách se vydal do prodejny s nábytkem a bytovými doplňky. V hlavě měl už ale nekalý úmysl. Během nákupu vložil nějaké zboží do nákupního košíku, ale dvě balení povlečení za 1500 korun vložil do igelitové tašky. Lůžkoviny u pokladny nezaplatil a z obchodu vykráčel ven. Před prodejnou byl zadržen pracovníkem ostrahy, který přivolal policejní hlídku. Uniformovaní muži lustrací zjistili prohřešky Mostečana z minulosti, a proto ho převezli na služebnu. Zákazníkovi prý po nákupu nové matrace už nezbyly na povlečení peníze. Na obvodním oddělení si muž převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Do vězení se tak může v případě uznání viny vrátit až na tři roky.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

20. listopadu 2023

