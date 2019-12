Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Neodevzdal nalezené peníze

SOKOLOVSKO – Kdo nalezne cizí věc a ponechá si ji, dopouští se trestného činu.

U případů ztrát a nálezů věcí různé hodnoty, ať už se jedná o nález finanční hotovosti, mobilního telefonu, peněženky či jiného předmětu, jejichž hodnota dosahuje částky 5 tisíc korun a více, se policisté čím dál častěji setkávají s absencí právního vědomí. Většina občanů se totiž zřejmě domnívá, že si může takovou nalezenou věc ponechat a použít pro svou potřebu. To dokazuje i nedávný případ, který řešili policisté z obvodního oddělení v Chodově. Muž ve věku 49 let měl v polovině prosince tohoto roku nalézt v prostoru pěší zóny v Chodově finanční hotovost ve výši kolem 6 tisíc korun. Namísto toho, aby nález odevzdal, si jej měl ponechat pro vlastní potřebu. Muž si za uvedené jednání od policistů vyslechl podezření ze spáchání přečinu Zatajení věci. V případě prokázání viny ho nyní může soud poslat až na jeden rok do vězení.

Pokud se dostanete do podobné situace, naleznete jakoukoliv cennou věc a nechcete se dostat do křížku se zákonem, danou věc vraťte jeho majiteli. Pokud je majitel neznámý, obraťte se na obecní úřad v místě nálezu či na policii.



prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

18. 12. 2019

