Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neobydlené domy navštěvuje Libor

BEROUNSKO – Pomozte ho vypátrat.

Berounští kriminalisté prošetřují tři případy vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo v posledních dnech. Pachatelé si vybírají rádoby opuštěné domy. V jednom z nich však byli přistiženi majitelem.

První skutek se stal v době od 11:00 hodin dne 25. října 2020 do 09:25 hodin dne 30. října 2020, kdy se pravděpodobně výše zmiňovaní pachatelé pomocí kovového páčidla vloupali do rodinného domu v Drašarově ulici v Berouně. Nemovitost prohledali a odcizili drobný porcelán, keramiku a harmoniku – heligonku.

Ve druhém případě si vytipovali garáž neobydleného domu v ulici Na Ptačí skále v Berouně. V době od 18:00 hodin dne 29. října 2020 do 10:00 hodin dne 31. října 2020 opět vypáčili dveře a z garáže odcizili svářečku CO2, sbíječku, vysavač, halogenová světla.

A zatím poslední případ byl oznámen 1. listopadu 2020 v odpoledních hodinách, kdy zloději po vykopnutí branky vnikli na pozemek rodinného domu v Drašarově ulici. Následně vešli do domu a v chodbě si připravili k odcizení jízdní kolo. Když stoupali po schodišti do patra nemovitosti, byli přistiženi pětasedmdesátiletým majitelem domu. Dali se proto na útěk aniž by cokoliv odcizili. Při útěku oslovil muž svého komplice jménem Libor.

Všechny případy jsou prošetřovány jako trestný čin krádeže a jelikož se pachatel skutku dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod 391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňovaných nemovitostí v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Službu kriminální policie Beroun, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 334. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. listopadu 2020

