Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neobvyklá silniční kontrola

Český Krumlov - Větřní - Na policisty z Větřní čekalo při silniční kontrole překvapení.

Policisté z obvodního oddělení ve Větřní zažili v noci z 6. na 7. 1. 2023 v rámci služby hodně neobvyklou situaci. Policisté projížděli v obci Větřní ulicí Papírenská, kde si všimli vozidla tovární značky Audi A3, které se rozhodli zkontrolovat. Po zastavení vozidla jeden z policistů přistoupil k místu řidiče a vyzval ho, aby předložil doklady potřebné k řízení a provozu vozidla. Na toto mu však k jeho překvapení řidič sdělil, že řidičský průkaz nevlastní z důvodu, že mu ještě nebylo 18 let. Policisté posléze zjistili, že za volantem seděl teprve patnáctiletý mladík, který vezl ještě dva další spolujezdce ve věku patnáct a čtrnáct let. U mladistvého řidiče byla provedena dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem. Negativní vyšel rovněž test na přítomnost jiných návykových látek. Na otázku policistů, kde k autu přišel, mladík odpověděl, že si ho tajně vypůjčil od svého strýce. Policisté dále na místě zjistili, že trojice výtečníků najela poměrně dost kilometrů. Mladiství řidič jim totiž uvedl, že vozidlo řídil z Hradiště u Kaplice přes Český Krumlov do Větřní a dále chtěl jet s kamarády do Slupečné u Lipna nad Vltavou za jiným kamarádem. Policisté následně samozřejmě vyrozuměli rodiče všech tří výletníků, kteří si je následně na obvodním oddělení ve Větřní vyzvedli. Mladiství řidič se svým jednáním dopustil provinění neoprávněné užívání cizí věci, které však jeho strýc s policisty řešit nechtěl. Celá věc tak skončí na českokrumlovském městském úřadu, který bude projednávat to, že mladík vozidlo řídil bez příslušného řidičského oprávnění.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

10. ledna 2023

Odkazy do noveho okna vozidlo Audi A3 Detailní náhled za volantem Audi A3 seděl mladistvý Detailní náhled

vytisknout e-mailem