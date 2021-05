Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Není koloběžka jako koloběžka

RAKOVNICKO – Řidič s platným zákazem řízení si myslel, že elektrokoloběžku může řídit.

V posledních letech si lidé čím dál více pořizují elektrokola a elektrokoloběžky, ale málokdo z nich ví, že je potřeba mít na některé z těchto dopravních prostředků také řidičské oprávnění.

Kdo už o tom ví své, je 55letý řidič elektrokoloběžky, který byl zastaven v Mutějovicích 30. dubna po půlnoci policisty z obvodního oddělení Jesenice. Muž řídil elektrickou koloběžku Highway Chopper 1500 W, pro kterou je potřeba vlastnit řidičský průkaz skupiny AM nebo B, jelikož je považovaná za moped. V tomto případě nastala potíž, protože hlídka kontrolou osoby a jeho dopravního prostředku zjistila, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel od května 2020 do října roku 2022. Řidič si byl vědom, že nesmí řídit vozidla, ale nebyl si jistý, zda se zákaz vztahuje i na koloběžku.

Pětapadesátiletý muž je v současné době podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což může být potrestán až dvouletým pobytem za mřížemi.

Jak je to s elektrokoloběžkami?

Elektrokoloběžky jsou běžně považovány za kola a k jejich provozovatelům se přistupuje jako k cyklistům, avšak musí mít maximální rychlost do 25 km/hod. a výkon do 1 kW.

Jestliže má elektrokoloběžka rychlost vyšší než 45 km/hod. a výkon vyšší než 1 kW, jedná se o malý moped nebo skútr, což znamená, že jde o motorové vozidlo. V tomto případě je nutnost vlastnit řidičský průkaz, buď skupiny AM nebo B, záleží však na rychlosti vozidla a jeho výkonu.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

3. května 2021

