Nenechte se zlákat!

BŘECLAVSKO: k podvodu využívají jména známých osobností /ZVUK/

Policisté na Břeclavsku přijali oznámení o podvodném jednání. Devětačtyřicetiletou ženu při brouzdání na sociálních sítích velmi zaujal příspěvek o výhodném investování, které měly popisovat známe osobnosti. Žena informacím v článku uvěřila a na stránkách se zaregistrovala. Asi za tři hodiny zazvonil telefon a mužský hlas se špatnou češtinou na druhé straně, sdělil, že potřebné další instrukce včetně hesla do platformy budou zaslány na e-mail. Samozřejmě žena musela zaplatit vstupní poplatek 250 Euro. Poškozené byl přidělen i analytik, ten měl za úkol vysvětlit a nastavit umělou inteligenci, která bude pracovat s vloženými penězi. Do začátku byla ženě poskytnuta virtuální částka 20. 000 Euro, aby mohla s investicí začít co nejdříve. Následně si poškozená vzala půjčku ve výši téměř půlmilionu korun. Tuto částku dle instrukcí rozdělila do tří plateb a zaslala na účet, který ji byl zaslán. Znovu zvoní telefon a na druhém konci opět analytik, který přináší dobrou zprávu. Investice se vyplatila, žena vydělala 70.000 Euro.

Příběh to byl dlouhý, plný informací (kolik vydělala či prodělala peněz), pokynů (kam zaslat další peníze) a nátlaku. Nakonec přichází zpráva, že její výdělky klesají a žena je před bankrotem. Dostala nabídku na další 20.000 Euro, ale to už žena odmítla.

Upozorňujeme, že se jedná o PODVODNÉ REKLAMY, ke kterým jsou zneužita jména a fotografie známých osobností.

Buďte obezřetní, vždy si reklamu s tzv. výhodnými nabídkami prostudujte a prověřte. Nikomu neposkytujte žádné platební údaje k účtu, kartě nebo osobním dokladům a nepovolujte vzdálený přístup ke svému počítači nikomu, koho neznáte.

nprap. Petra Hrůzová, 16. říízna 2024

