Nenechte se okrást, aneb buďte obezřetní

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nevěřte cizím lidem v online prostředí!

Internet nám sice otevřel nekonečné možnosti komunikace a sdílení informací, avšak existují i ti, kteří ho zneužívají pro nekalé účely. Nejen v Karlovarském kraji, ale v celé České republice se podvody v online prostředí i přes telefon postupně množí. Je tedy důležité být ostražitý a chránit se před nimi, protože pro některé z nás mohou mít vážné finanční a osobní následky.



Podvody v online prostředí začaly být velkým trendem, podvodníci se čím dál více zlepšují a mají dokonale vymyšlené legendy. Využívají časového presu, kdy na oběti vyvíjejí nátlak. Například je telefonicky kontaktují a řeknou jim, že jejich účet byl napaden a pokud z účtu okamžitě své peníze nepošlou na účet rezervní, tak o ně přijdou. V této chvíli jim způsobí tak velký strach o své, někdy i celoživotní, úspory, že udělají rozhodnutí, kterého později litují.



Před takovými telefonáty opět varujeme, na druhém konci telefonu může být kdokoliv, i přesto, že se představí jako bankovní úředník, policista nebo kyberspecialista.



Jedním z posledních případů, který řeší karlovarští kriminalisté je podvod, kdy dosud neznámý pachatel, telefonicky kontaktoval poškozeného s tím, že má ve své krypto-peněžence uloženou několika tisícovou částku v jiné měně a že mu ji pomůže převést na český účet. Poškozeného měl později přesvědčit k instalaci nástroje pro vzdálený přístup do svého notebooku a poté i k zadání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví jeho dvou bank. Následně měl neznámý pachatel provést změny a zadat několik plateb ve výši kolem 185.000,-Kč, které měl poškozený potvrdit přes mobilní bankovnictví. Dále měl pachatel zažádat o celkem dva úvěry v částce 600.000,-Kč. K platbám ani k čerpání úvěrů naštěstí v tomto případě nedošlo, protože poškozený včas tyto požadavky stornoval.



5 rad pro bezpečí vašich peněz:



1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!

2. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka zareagovala dávno už bez vás.

3. Pány svého účtu jste vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.

4. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na telefonu!

5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail, včetně těch vaší banky.



nprap. Julie Gladavská

13. 9. 2023

