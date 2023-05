Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nenechávejte ve vozidlech své cennosti!

Český Krumlov – Pachatel krádeží způsobil škodu za více než sto tisíc.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově prověřují případ krádeže vloupáním, kterého se v pátek 26. 5. 2023 v odpoledních hodinách dopustil dosud neustanovený pachatel. Ten se nezjištěným způsobem vloupal do vozidla tovární značky Škoda Octavia, které bylo zaparkované na parkovišti před jedním z českokrumlovských obchodních domů. Majitel vozidla si zřejmě neuvědomil, že vozidlo není trezor, neboť na zadním sedadle vozu nechal brašnu, ve které se nacházel fotoaparát značky Nikon i s příslušenstvím. Právě tato brašna zřejmě zaujala zloděje, který ji po vniknutí do vozidla následně odcizil. Pachatel svým jednáním způsobil škodu za bezmála 109 000 korun. Českokrumlovští policisté po něm nyní intenzivně pátrají. V případě dopadení a prokázání viny mu u soudu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

Opětovně nabádáme občany, aby ve vozidlech nenechávali žádné cenné věci (elektroniku, nářadí, kola apod.), peněženky, peníze anebo doklady. Zloděje může přilákat také drahé oblečení či drahá hračka. Je důležité, aby se řidič vždy zamyslel také na tím, kde vozidlo zaparkuje. Tmavá zákoutí a odlehlá místa totiž pachateli zajišťují naprosto nerušený klid pro "práci". Mějte na paměti, že vozidlo není trezor!

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

29. května 2023

