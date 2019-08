Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nenechávejte si nalezený mobil

CHOMUTOVSKO - Zatajení věci nikoli nepatrné hodnoty je trestný čin; Nezvaná návštěva vyrazila dveře.

Chomutovští policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení případ, kdy si podezřelý měl začátkem srpna přisvojit nalezený mobilní telefon v hodnotě přibližně 7.500 korun. Ten měl při placení na samoobslužné pokladně chomutovského hypermarketu zapomenout jeho majitel. Pětašedesátiletý muž, který si následně telefonu všiml, si jej měl dle dosavadních zjištění vzít a odnést domů. Policistům se ho podařilo ustanovit a tento týden mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu zatajení věci. Policie telefon od muže zajistila a vrátí jej poškozenému. Podezřelému, který dosud nebyl soudně trestán, by mohl být v případě odsouzení uložen trest odnětí svobody až na jeden rok.

Nezvaná návštěva vyrazila dveře

Z trestného činu porušování domovní svobody se bude zodpovídat 45letý Chomutovan. V neděli večer chtěl zřejmě navštívit svou bývalou přítelkyni u ní v bytě, kde s ní donedávna bydlel. Vstupu k ní se měl dožadovat nejprve boucháním na dveře. Poté, co mu zevnitř bytu řekla, aby šel pryč, měl dveře vyrazit a bez svolení vejít do bytu. Tam měl údajně ještě 43letou ženu přemlouvat, aby se k ní mohl vrátit. Přivolaní policisté muže zadrželi a umístili do cely. Orientačním testem na drogy zjistili přítomnost návykové látky v jeho slinách. Policisté již dotyčnému sdělili podezření z uvedeného trestného činu a ve věci konají zkrácené přípravné řízení. V řízení před soudem hrozí podezřelému, který byl v minulosti již sedmkrát soudně trestaný, trest odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

28. srpna 2019

vytisknout e-mailem