Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nenastoupila do vězení, prý o tom nevěděla

ZLÍNSKO: Navíc znovu kradla.

Hned dvě usnesení o zahájení trestního stíhání si v těchto dnech převzala čtyřiatřicetiletá žena z Otrokovic, kterou policisté zadrželi poté, co odcizila v jednom ze supermarketů jídlo a alkohol za pět set korun. Ke krádeži se přiznala, nicméně při prověřování vyšlo najevo, že žena měla již před několika týdny nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, což bez důvodu neučinila. Za zločin krádež spáchaný v době vyhlášení nouzového stavu v České republice a za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí jí hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Pracovník ostrahy v prodejně v Otrokovicích si při své práci všiml ženy, která z regálů brala potraviny, které si dávala přímo do batohu. Z prodejny chtěla odejít bez zaplacení. Za pokladnami ji zastavil další ze zaměstnanců, který ji požádal o účtenku od uhrazeného zboží. Tu žena neměla a vyšlo najevo, že zboží odcizila. Na místo vyrazili policisté z Otrokovic a kriminalisté.

Z dostupných evidencí zjistili, že žena byla v srpnu loňského roku pro obdobný trestný čin potrestána trestem odnětí svobody na patnáct měsíců. Navíc si v říjnu převzala výzvu k nástupu do výkonu trestu, kam se měla dostavit do čtrnácti dnů. Do vězení ovšem bez důvodu nenastoupila.

Žena se ke krádeži přiznala, ale policistům tvrdila, že nevěděla, že má nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Obálku s touto informací si převzala, ale její obsah podle svých slov nepřečetla.

Policisté ženu zadrželi a převezli nejprve do policejní cely, kde ji obvinili ze dvou trestných činů. Poté už ji převezli přímo do věznice v Olomouci.

6. ledna 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

