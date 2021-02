Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nenastoupil do výkonu trestu

PŘIMDA – Policisté muže eskortovali rovnou do věznice.

Borští policisté ve středu v dopoledních hodinách v obci Přimda vypátrali 24letého muže, na kterého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž si výzvu k nástupu do výkonu převzal v září letošního roku, ale bez závažného důvodu nenastoupil. Policisté jej zatkli a následně eskortovali do věznice v Plzni. Ve věci provádějí šetření v souvislosti s přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 2. 2021

vytisknout e-mailem