Nenapravitelný zloděj ukradl tři čokolády

LIBEREC – Komisař zahájil trestní stíhání mladíka, který v obchodě ukradl tři čokolády.

Včera komisař z Oddělení obecné kriminality v Liberci zahájil trestní stíhání jednadvacetiletého mladíka jako obviněného ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil také včera, a to v prodejně Penny Market v Liberci – Rochlicích. Večer krátce před půl osmou hodnou byl přistižen pracovníkem ostrahy prodejny v momentě, kdy procházel přes prostor pokladen, aniž by zaplatil tři čokolády Milka v celkové hodnotě 60,- Kč. Obviněný se uvedeného skutku dopustil i přesto, že již byl v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně potrestán Okresním soudem v Liberci. Navíc se tak stalo v době, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav. Vzhledem k této skutečnosti hrozí mladíkovi za spáchání uvedeného trestného činu trest odnětí svobody až na osm let.





8. 3. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

