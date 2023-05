Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelný zloděj skončil ve vazbě

JABLONEC NAD NISOU – Muž, který během jednoho odpoledne kradl ve třech obchodech, v rámci zkráceného přípravného řízení do 48 hodin skončil ve Vazební věznici v Liberci.

Tento týden v pondělí policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení vedeném do 48 hodin sdělili 33 letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil v neděli 28. května odpoledne mezi čtrnáctou a osmnáctou hodinou.

Podezřelý v této době kradl ve třech prodejnách obchodech na území Jablonce nad Nisou, a to v centru města v prodejně se sportovními potřebami a ve dvou obchodech v nákupním centru v Jateční ulici. Z uvedených obchodů odcizil různé oblečení, drogistické zboží a bižuterii – vše v celkové hodnotě 16.908,- Kč. Podezřelý se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl již za takový čin v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Liberci. V rámci uvedeného zkráceného přípravného řízení vedeného do 48 hodin soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou rozhodl o vzetí podezřelého do vazby a policisté ho převezli do liberecké vazební věznice. Nenapravitelnému zloději tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





31. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tijsková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

