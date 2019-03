Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelný zloděj opět kradl

ČESKOLIPSKO – Komisař zahájil trestní stíhání muže, který se minulý týden vloupal do rekreační chatky a obytné buňky v Zákupech.

V sobotu 16. března komisař s Oddělení obecné kriminality v České Lípě zahájil trestní stíhání 42letého muže jako obviněného ze spáchání trestných činu krádež a porušování domovní svobody, kterých se dopustil v době od 9. do 14. března letošního roku v Zákupech části Veselí. Tehdy tam oknem vnikl do rekreační chatky, kterou prohledal, ale nic neodcizil. Dále vnikl na jednom z pozemků do obytné buňky, ze které odcizil bundu, boty a potraviny. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že v této buňce i nějakou dobu přebýval, přičemž si topil uhlím v kamnech. Svým jednáním se v těchto případech způsobil celkovou škodu ve výši 3.000,- Kč. Ovšem navíc se těchto skutků dopustil i přesto, že byl za takové činy již v uplynulých třech letech Okresním soudem v České Lípě potrestán. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





18. 3. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

