Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelný zloděj opět kradl

JABLONEC NAD NISOU – Muži, kterému se po krádeži v obchodě podařilo utéct, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Tento týden policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení vedeném do 48 hodin sdělili 27letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil v úterý 27. prosince odpoledne krátce po půl čtvrté hodině v Jablonci nad Nisou. Tehdy v jedné z prodejen v obchodním domě Central z regálu odcizil 15 kusů čokolád v celkové hodnotě 1.649,- Kč a uložil si je do svého batohu. Takto následně prošel kolem pokladen bez zaplacení, čehož si všiml pracovník ostrahy prodejny. Jakmile toto podezřelý zjistil, dal se na útěk, při kterém batoh i s odcizeným zbožím odhodil. Vzápětí byl však zadržen policisty a umístěn do policejní cely. Po provedených úkonech byl včera předveden k soudci Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, který ho následně propustil ze zadržení na svobodu. Podezřelý byl již v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Liberci. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





30. 12. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

