Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nenapravitelný zloděj kol skončil ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Policisté ho dopadli pár hodin po spáchání skutku; Okradená žena dostihla zloděje.

Koncem října přijali policisté oznámení o krádeži jízdního kola ze společné chodby bytového domu v Chomutově. O trekové kolo v hodnotě přibližně 5 tisíc korun přišel jeho majitel, který ho nechal nezajištěné v suterénu domu.

Už několik hodin po oznámení krádeže policisté díky vyhodnocení zajištěných důkazů zjistili, kdo kolo odcizil. V pozdních večerních hodinách zadrželi 56letého muže. Jedná se o mnohokrát trestaného recidivistu, který je i v současné době trestně stíhaný z důvodu krádeží kol. O jeho protiprávním jednání jsme opakovaně informovali.

Protože ani probíhající trestní stíhání pro předchozí skutky neodradilo dotyčného od pokračování v trestné činnosti, podal vyšetřovatel po dalším rozšíření trestního stíhání podnět k jeho vzetí do vazby. Soudce se s názorem policejního komisaře ztotožnil a nechal obviněného převézt do vazební věznice. V případě odsouzení se dotyčný asi jen tak na svobodu nedostane, z důvodu krádeže spáchané v době vyhlášeného nouzového stavu mu totiž nyní hrozí až osmileté vězení.

Okradená žena dostihla zloděje

Teprve osmnáctiletý mladík se dostal do křížku se zákonem kvůli odcizení peněženky. Policisté přijali telefonické oznámení o krádeži peněženky z osobního vozidla minulý pátek večer. Oznamovatelka nechala zaparkované a neuzamčené vozidlo před domem v obci na Klášterecku. Podezřelý zřejmě využil okamžiku, kdy poškozená vozidlo z důvodu stěhování věcí do domu na chvíli opustila, a do auta nasedl. Z přihrádky u spolujezdce měl přitom odcizit dámskou peněženku s platebními kartami, osobními doklady a finanční hotovostí. Když oznamovatelka na štěkání psa vyšla z domu, zjistila v autě nezvaného hosta. Mladého muže z vozidla vytáhla a on utekl. Když žena zjistila, že z vozidla jí zmizela peněženka, vydala se muže pronásledovat. Mezitím volala policii. Podezřelého zastihla na vlakové zastávce a po chvíli ho zadrželi přivolaní policisté.

Mladík z Karlových Varů si pak od mužů zákona převzal podezření z trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za jeho spáchání zákon stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 6. listopadu 2020

vytisknout e-mailem