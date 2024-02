Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nenapravitelný zloděj a příležitost dělá zloděje

ÚSTÍ NAD LABEM - Případy majetkové kriminality.

Zloděj se vloupal do neobydleného objektu

Trmičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 27letému muži z trestného činu Krádeže. Podezřelý se ve večerních hodinách po přeštípnutí visacího zámku vloupal do neobydleného objektu, který prohledal a následně odcizil drobné nářadí. Způsobená škoda ani nepřesáhla částku 10 tisíc korun, ale vzhledem ke způsobu vniknutí a tomu, že podezřelý byl v posledních třech letech pro obdobnou trestnou činnost již odsouzen, tak mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Zatajení nálezu

Všebořičtí policisté v současné době pátrají po pachateli, který dne 27.2. v dopoledních hodinách na odkládacím pultu za pokladnou nalezl peněženku s finanční hotovostí a platební kartou. Bohužel nálezce peněženku neodnesl na informace dané prodejny, ale ponechal si jí. Tímto jednáním se dopustil trestného činu Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, propadnutí věci nebo zákaz činnosti. Policisté v současné době budou vyhodnocovat kamerové systému prodejny a pátrat po pachateli.

Ústí nad Labem 28. února 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

