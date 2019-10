Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nenapravitelný výtržník

Prachatice – Mahouš – Podezřelý rozdával pěsti a kopy, nyní musí opětovně za výtržnost k soudu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Netoličtí policisté sdělili podezření 35letému muži z Prachaticka z přečinu výtržnictví. Podezřelý začátkem září napadl na místní komunikaci v obci Mahouš druhého muže. Podezřelý nejprve poškozeného napadal slovně s cihlou v ruce, poté mu uštědřil několik ran pěstí do obličeje a nejméně dvakrát ho kopl do dolní končetiny. Poškozený muž utrpěl zranění, se kterými byl ošetřen na ambulanci. Agresor se uvedeného jednání dopustil i přesto, že již byl za obdobný přečin odsouzen rozsudkem okresního soudu. Další prověřování provádí netoličtí policisté formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů opět zodpovídat před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

8. října 2019

vytisknout e-mailem