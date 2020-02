Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nenapravitelný recidivista skončil v cele

KLADENSKO – Hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

Kladenští policisté ve středu 19. února zadrželi třicetiletého muže, který odcizil zboží v obchodě a poté i z obytného automobilu. Po zadržení skončil v cele předběžného zadržení.

Třicetiletý muž se dopustil trestných činů krádež a poškození cizí věci, a to v obou případech v Kladně. V prvním případě, tj. v pondělí 17. února v podvečerních hodinách, odcizil zboží ve výši téměř dva tisíce korun v obchodě v ulici Kleinerova a po krátké době od předešlé krádeže vnikl oknem po jeho poškození do obytného automobilu v ulici Štechova, z něhož odcizil různé druhy potravin a nápojů v hodnotě přesahující osmnáct tisíc korun. Navíc se v tomto obytném automobilu zdržel do čtvrtka, přičemž když opouštěl oknem tento vůz, zahlédla jej jeho majitelka a věc nahlásila.

Dvaapadesátiletá oznamovatelka a zároveň poškozená předala policistům popis muže a ti jej následně dopadli a zadrželi. Po veškerých služebních úkonech byl umístěn do policejní cely.

Třicetiletému muži za své protiprávní jednání hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, neboť se výše uvedených trestných činů dopustil i přesto, že byl za ně v posledních třech letech odsouzen.

20. února 2020

