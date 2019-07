Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelný podvodník opět podváděl

ČESKOLIPSKO/JABLONECKO – Mladíkovi z Jablonce, který na Českolipsku podvedl svého známého, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou na základě požadavku českolipských kolegů v uplynulých dnech sdělili 22letému mladíkovi z Jablonce nad Nisou podezření ze spáchání trestného činu podvod, kterého se dopustil 7. června letošního roku na Českolipsku. Podezřelý v tento den po předchozí domluvě převzal od svého známého v České Lípě nejprve 9.000,- Kč a poté ještě v Doksech 7.000,- Kč s tím, že mu je ještě týž den do 22 hodin vrátí. Aby mu celkovou částku 16.000,- mohl vrátit, odjeli spolu do obchodního centra NISA v Liberci. Tam podezřelý využil momentu, kdy si šel poškozený koupit jídlo a z místa utekl. Od té doby s poškozeným nekomunikoval ani mu půjčenou hotovost nevrátil. Navíc policisté zjistili, že podezřelý jednal úmyslně, a to i přesto, že byl již v minulosti za takový čin pravomocně potrestán rozhodnutím Městského soudu v Brně. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného trestného činu podvod hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Celý případ šetřili policisté z Obvodního oddělení v České Lípě.





3. 7. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

