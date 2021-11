Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nenapravitelný hledač vltavínů

České Budějovice – Nové Hrady – I přes zákaz opětovně kvůli nerostu narušoval půdní kryt. (Hlasová schránka 974 236 116)

Trhovosvinenští policisté sdělili podezření 22letý muži z Jindřichohradecka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý v polovině listopadu ve večerních hodinách, v lesním prostranství katastru obce Nové Hrady, za použití lopat a cepínu narušoval kopáním a hrabáním půdní kryt v místech s již narušeným půdním krytem, a to za účelem hledání chráněného nerostu vltavín. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že má příkazem české inspekce životního prostředí uložen zákaz jakýmkoliv způsobem zasahovat do půdy v místech s již narušeným půdním krytem, kam spadají také všechny lesní pozemky v katastru obce Nové Hrady. Další prověřování provádí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

28. listopadu 2021

