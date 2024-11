Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelní zloději skončili ve vazbě

JABLONECKO/SEMILSKO – Jabloneckým a semilským kriminalistům se podařilo objasnit vloupání do dvanácti rekreačních objektů.

Minulý týden komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 29 a 44 let jako obviněných ze spáchání trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, kterých se dopustili ve spolupachatelství v době od června do října letošního roku na Jablonecku a Semilsku.

V uvedené době se společně za použití násilí vloupali do sedmi rekreačních chat, ze kterých odcizili věci v celkové předběžné hodnotě 450.000,- Kč a na zařízení objektů způsobili jejich majitelům celkovou škodu přesahující částku 50 tisíc korun. Z jednotlivých chat odnesli v podstatě vše, co jim přišlo pod ruce. Jednalo se o různé nářadí a nástroje (např. motorové pily, sekačky na trávu, okružní pila, křovinořes, bruska), jízdní kola, elektrokola, notebook, elektrocentrála a další věcí včetně dvou přepravek piv a potravin.

Starší obviněný muž navíc ještě od června do srpna sám násilím vnikl do dalších pěti rekreačních objektů – do čtyř na Jablonecku a jednoho na Semilsku, čímž jejich majitelům na zařízení způsobil škodu přesahující částku pět tisíc korun. Z těchto rekreačních chat pak odnesl věci za téměř 20 tisíc korun. Mezi odcizenými věci nechyběli například křovinořezy, elektrické nůžky, rádia, dalekohled, sada gola klíčů, potraviny a alkohol.

Oba obvinění nejsou ovšem v této trestné činnosti žádnými nováčky. Oba se v průběhu letošního roku vrátili na svobodu z výkonu trestu odnětí svobody, kde si odpykávali trest za majetkovou trestnou činnost – mladší z nich v dubnu a starší v červnu. 44letý obviněný má dokonce v rejstříku trestu celkem již 30 záznamů, které se právě týkají zmíněné majetkové trestné činnosti. Mladší obviněný má takových záznamů především majetkového charakteru dvanáct.

Vzhledem ke všem zmíněným okolnostem komisař podal na oba obviněné státnímu zástupci podnět na podání návrhu k jejich vzetí do vazby. Soudce Okresního soud v Jablonci nad Nisou oběma návrhům vyhověl a oba obviněné poslal do vazby. Oběma obviněným nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.

Na závěr můžeme konstatovat i to, že k objasnění dvanácti vloupání do rekreačních objektů, přispěla i velice úspěšná spolupráce jabloneckých a semilských kriminalistů, kteří společně na všech případech intenzivně pracovali. Zmínit můžeme i to, že se jednalo o rekreační chaty na rozsáhlém území a o to byla jejich práce náročnější. Chaty, do kterých se obvinění vloupali, byly například v Jablonci nad Jizerou, Jesenným, Tatobitech, Sklenařicích, Líšném, Horním Polubném, Desné, Smržovce a Zlaté Olešnici.





4. 11. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna 1 RCH (1) Detailní náhled

vytisknout e-mailem