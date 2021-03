Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nenapravitelní řidiči v zákazu řízení za volantem

KLADENSKO - Dalším šesti podezřelým řidičům hrozí dva roky za mřížemi za jízdu v zákazu řízení.

V průběhu krátké doby policisté zjistili u šesti řidičů jízdu v zákazu řízení, za kterou jim hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až na 2 roky.

Dne 26. března 2021 policisté při kontrolní činnosti na pozemních komunikacích kladenského okresu zjistili celkem čtyři neukázněné řidiče. Jako první byl před druhou hodinou zastaven kladenskými policisty ke kontrole ve Vodárenské ulici v Kladně osmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Peugeot 407, který má Okresním soudem vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel od ledna 2021 do dubna a 2024. V dopoledních hodinách policisté obvodního oddělení Zlonice kontrolovali na pozemní komunikaci mezi obcemi Kamenný Most a Třebusice osobní motorové vozidlo značky Opel Astra, jehož řidičem byl devětadvacetiletý řidič z Kladenska, který má platný zákaz řízení všech motorových vozidel od října 2020 do dubna 2022 vydaný Okresním soudem Rakovník. Kolem třinácté hodiny policisté kladenského dopravního inspektorátu prováděli kontrolní činnosti v katastru obce Malé Přítočno před nájezdem na dálnici D 6, kde zastavili ke kontrole vozidlo značky Mercedes Benz s třiadvacetiletou řidičkou z Kladenska, která má Magistrátem města Kladna udělen právní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od února 2020 do dubna 2021. Policisté obvodního oddělení Unhošť před šestnáctou hodinou zastavili ke kontrole čtyřiačtyřicetiletého řidiče z Říčan v osobním vozidle tovární značky Opel Corsa na nájezdu dálnice D6 v katastru obce Unhošť. Policejním šetřením bylo zjištěno, že tento řidič má zákaz řízení motorových vozidel platný od ledna 2021 do července 2021, a to Městským úřadem Říčany.

V odpoledních hodinách dne 27. března 2021 policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy kontrolovali na silnici v Nezamyslově ulici v Kladně osobní vozidlo značky Škoda Octavia, kdy za volantem seděl šestapadesátiletý muž, i přestože má od února 2021 vysloven Magistrátem města Kladna zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvanácti měsíců v trvání do února 2022.

Dne 29. března 2021 před devátou hodinou byl v Kladně na pozemní komunikaci v ulici Ant. Škváry kontrolován policisty oddělení hlídkové služby šestatřicetiletý řidič v osobním vozidle značky Škoda Fabia. Řidič nepředložil žádné doklady a odmítl se i podrobit testu na přítomnost návykových látek včetně odběru biologického materiálu v Oblastní nemocnici Kladno. Policejním šetřením bylo zjištěno, že usedl za volant, ačkoliv mu byl Magistrátem města Kladno vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel od března 2021 do listopadu 2022.

Policisté všechny tyto případy na místních obvodních odděleních prošetřují a řidiči jsou podezřelí z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

31. března 2021

vytisknout e-mailem