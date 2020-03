Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelnému zloději hrozí až osm let vězení

JABLONEC NAD NISOU – Komisařka zahájila trestní stíhání muže, který v obchodě ukradl zboží za necelých sedm set korun.

V uplynulých dnech komisařka se Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájila trestní stíhání 36letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu krádež a přečinu výtržnictví, kterých se dopustil 18. března krátce po poledni v jedné z prodejen v obchodním centru Centrál v Jablonci nad Nisou, kde odcizil dětské pleny, tablety do myčky a deodorant v celkové hodnotě 660,- Kč. Toto zboží si uložil do své pojízdné tašky a takto prošel kolem pokladen bez zaplacení. Při tomto jednání byl přistižen pracovníkem ostrahy prodejny, který se ho pokusil zastavit, což se mu ovšem nepodařilo. Přesto pracovník ostrahy za utíkajícím mužem ještě běžel a snažil se ho dostihnout. Toho zloděj využil k tomu, že pracovníka ostrahy kopl do břicha a z místa utekl. Policistům se ho ovšem podařilo ještě ten den večer vypátrat a zadržet. Obviněný se uvedeného skutku dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně odsouzen. Navíc mu výrazně přitíží i ta skutečnost, že se ho dopustil za stavu vážně ohrožujícího život nebo zdraví lidí, kdy vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a přijala krizové opatření. Vzhledem k těmto skutečnostem mu nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Obviněný byl po provedených úkonech ze zadržení propuštěn na svobodu.

V souvislosti s tímto případem připomínáme, že v době tohoto nouzového stavu za spáchání některých trestných činů se zpřísňují trestní sazby za jejich spáchání. Jedná se například o trestné činy jako je šíření nakažlivé lidské nemoci včetně nedbalosti, ohrožování zdraví závadnými potravinami, krádež, zpronevěra, podvod, lichva nebo šíření poplašné zprávy. Z toho vyplývá, že za banální krádež může být její pachatel potrestán až osmiletým odnětím svobody a za šíření nemoci – včetně koronaviru – až na dvanáct let. Vyhlášení nouzového stavu tedy zpřísnilo trestní sazby u jinak „běžných“ trestných činů. To znamená, že spáchat trestný čin v této době znamená automaticky přitěžující okolnost a mnohem delší pobyt ve vězení.



23. 3. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

