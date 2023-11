Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nenapravitelný řidič přišel o vozidlo

HODONÍNSKO: Za opakované porušování zákazu řízení se už vězení zřejmě nevyhne. /VIDEO/

Páteční ranní jízda do práce zřejmě na dlouho dobu zůstane v paměti dubňanského policisty. Muž zákona byl doslova zaskočen nebezpečným stylem jízdy řidiče jedoucího těsně před ním. Během několikakilometrové jízdy z Hodonína do Dubňan třiatřicetiletý šofér ohrozil rovnou několik vozidel. Muž za volantem například za tmy a na mokru nesmyslně zapínal blinkry, nečekaně brzdil, kličkoval a dokonce najížděl i do protisměru. Policista okamžitě zalarmoval své kolegy, kterým následně podával podrobné informace o jeho pohybu. Naštěstí riskantní jízdu zanedlouho ukončil sám šofér, kdy po několika minutách zastavil. Toho využil sledující policista v civilu, který se muži prokázal a vyčkal s ním do příjezdu hlídky. Po lustraci řidiče ale případ nabral plných obrátek. Zjištěno bylo, že kontrolovaný zrovna nemá nejčistší svědomí. Kromě šesti vyslovených zákazů řízení, měl za jejich opakované porušování dokonce zanedlouho nastoupit do vězení. Dechová zkouška sice dopadla dobře, ale naopak by zřejmě dopadl test na drogy. Ten raději řidič odmítl, přestože se přiznal, že předtím vykouřil marihuanu. Korunu ale všemu nasadit tím, že po celou dobu nebezpečné jízdy vezl na zadních sedačkách svého spícího potomka, který navíc neseděl připoután v autosedačce. Pro ospalého předškoláka si na služebnu museli nakonec dojet příbuzní. Muž o nedávno zakoupený automobil, který byl určen na náhradní díly, přišel. Policisté mu jej nechali odtáhnout, kdy se o jeho osudu bude rozhodovat v rámci trestního řízení. Hrozí i jeho propadnutí. Samotnému nenapravitelnému řidiči bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Petr Vala, 28. listopadu 2023.

Související dokumenty Audio - Nenapravitelný řidič přišel o vozidlo.mp3

Velikost souboru:3,8 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem