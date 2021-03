Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelná zlodějka skončila ve vazbě

JABLONECKO – Žena, která prodejně ukradla alkohol a čokolády, skončila ve vazbě.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 31leté ženy jako obviněné ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil v pátek odpoledne v tanvaldské prodejně Lidl. Tehdy krátce po třinácté hodině v tomto obchodu odcizila láhev alkoholu a dvě čokolády v celkové hodnotě 214,- Kč, které si vložila do své tašky nesené na rameni. Poté si do igelitového sáčku vzala osm rohlíků, které sice u pokladny zaplatila, ale přesto neušla pozornosti pracovníka ostrahy prodejny. Ten ji přistihl při krádeži alkoholu a čokolád, které ovšem u pokladny nezaplatila. Žena se uvedeného skutku dopustila i přesto, že již byla v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně odsouzena rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.



Komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněné do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou následnému návrhu státního zástupce vyhověl a obviněnou ženu poslal do vazby. Obviněná byla ze soudního jednání eskortována policisty rovnou do Vazební věznice v Liberci. Za spáchání uvedeného trestného činu jí nyní hrozí trest odnětí svobody až na osm let, a to především vzhledem ke skutečnosti, že se skutku dopustila v době, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav.





16. 3. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem