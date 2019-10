Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nenapravitelná zlodějka půjde před soud

České Budějovice - Tentokrát vzala depilátor nosních chloupků.

Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné podezřívají z trestného činu krádeže ženu (36 let) z Českobudějovicka. Policisté ji velmi dobře znají, nekradla totiž poprvé. V uplynulých třech letech byla za majetkovou trestnou činnost odsouzena. Tentokrát si pro svůj čin vybrala v neděli 20. října krátce po 19:00 hodině jednu prodejnu v Rudolfovské ulici. Z volně přístupného regálu odcizila sadu na manikúru a pedikúru a depilátor nosních chloupků, vše v hodnotě necelých 400 korun. Na místě byla zadržena a eskortována na obvodní oddělení policie Suché Vrbné. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Žena by tak do dvou týdnů měla stanout znovu před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

21. října 2019

