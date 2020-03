Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté mu nasadili želízka

BRNO: Výrobu drog ho naučili spoluvězni.

V minulém týdnu brněnští kriminalisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy čtyřiačtyřicetiletému muži z Brna. Policisty na jeho stopu přivedla všímavost občanů brněnského bytového domu, kteří v něm již delší dobu cítili silný chemický zápach. Přestože recidivista nebyl žádný začátečník, nakonec mu to bylo stejně marné. Při pohotovém úprku totiž vešel přímo do náručí policistů a zapírat jim pak nemělo žádný smysl. Bez okolků se přiznal, že v bytě právě dovařil dávku pervitinu, našli u něj 69 gramů. Navíc strážcům zákona rezignovaně ukázal svůj dokonalý vynález, mobilní varnu. Tuto právě hojně využíval k výrobě drog i v otevřené přírodě. Za své jednání tak podezřelému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Petr Vala, 16. března 2020.

Související dokumenty Policisté mu nasadili želízka.mp4

Velikost souboru:53,5 MB / formát MP4

