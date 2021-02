Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nemůžu vstát, volal na policii.

BRNO VENKOV: Podnapilý o ošetření zřejmě nestál.

Zřejmě značný zmatek v telefonních číslech tísňových linek měl v noci ze středy na čtvrtek pětatřicetiletý muž. Ze Šlapanic opakovaně vytáčel linku 158, kde sděloval, že leží na ulici, je zraněn a nemůže vstát. Policejní hlídka, která k němu přijela, mu proto přivolala záchranku. Ani po jejím příjezdu však muž nebyl spokojený. Všem přítomným začal vulgárně nadávat, na ošetření se mu rázem nechtělo. Naopak se mu zalíbil policejní vůz, do nějž se rozhodl nastoupit. Jeho záměr mu překazili policisté, kteří jej za pomoci donucovacích prostředků dostali do sanitky. To už bylo jasné, že není nijak vážně zraněný, ale jen podnapilý. Zlomyslné telefonování na tísňovou linku se mu nevyplatilo. Po vyšetření lékařem totiž putoval na záchytku.

nprap. David Chaloupka, 19. února 2021

