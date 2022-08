Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nemohl dostat návštěvnici z bytu, ta odešla až po domluvě policistů

ČESKOLIPSKO - Muž požádal o pomoc přes tísňovou linku 158.

Včera navštívila 45letého muže v jeho bytě v České Lípě 32letá žena, se kterou se přátelí. Potom, co u něj vypila několik sklenek alkoholu, se ale vůbec neměla k odchodu a její hostitel z ní byl po několika hodinách hodně unavený. To, že by chtěl být zase chvíli sám, se jí nejprve pokoušel neúspěšně naznačovat. Později ji bez obalu posílal domů a ona odejít odmítala.

Muž byl už natolik bezradný, že se kolem 21. hodiny obrátil na naši tísňovou linku 158 a požádal nás o pomoc. Když policisté na místo dorazili, zjistili, že žena v bytě stále setrvává. Domů odešla až potom, co jí kolegové domluvili. Případy, kdy si muž neví rady s přítelkyní natolik, že kvůli tomu hledá pomoc na tísňové lince 158, jsou ojedinělé, ale čas od času se stávají . Muž z České Lípy policistům za jejich pomoc vděčně poděkoval.

15. 8. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

