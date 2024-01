Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neměl značku na čtyřkolce

MOSTECKO - Kontrole se chtěl vyhnout.

Dopravní policisté dohlíželi na samotném počátku tohoto týdne na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V odpoledních hodinách v mostecké ulici Rudolická si hlídka všimla čtyřkolky, která nebyla řádně osazena registrační značkou. Řidič motorového vozidla uviděl rozblikané modré majáky a začal ujíždět ulicí Pod Lajsníkem. Tam si chtěl asi zkrátit cestu, proto najel na travnatou plochu parku Lajsník a pokračoval v jízdě. Opakovaných výzev k zastavení motorista uposlechl až v ulici Vtelenská, protože už nemohl v ujíždění pokračovat. To, že řidič nepředložil ani jeden potřebný doklad pro řízení a provoz vozidla se rázem vysvětlilo. Od roku 2021 má muž platný zákaz řízení všech motorových vozidel, který vydal Okresní soud v Mostě. Stejné rozhodnutí vydal i Obvodní soud Praha 4. Ten rozhodl o dalším trestu zákazu řízení až do roku 2026. Dopravní policisté 29letého řidiče na místě omezili na osobní svobodě. Chybějící registrační značku měl zadržený v batohu, nicméně čtyřkolka byla odtažena do doby, než si ji vyzvedne provozovatel. Muž z Obrnic si od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to mu v případě uznání viny hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

31. ledna 2024

