Neměl peníze na autobus, tak ukradl kolo

ZLÍNSKO: Kriminalisté ho odhalili.

Zlínští kriminalisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež dvaatřicetiletému muži, který ukradl v obci u Luhačovic jízdní kolo za 35 tisíc korun. K odhalení recidivisty, který nyní žije na Severní Moravě, přispěly zejména konkrétní poznatky od krajských kriminalistů. Díky nim mohli policisté nejen obvinit pachatele, ale také vrátit odcizené kolo zpět majiteli.

Dvaatřicetiletý muž přijel autem do Luhačovic, kde se mu vozidlo poškodilo. Protože u sebe neměl peníze, rozhodl se jít zpět do Zlína pěšky. Po cestě ale dostal spásný nápad. U jednoho rodinného domu uviděl jízdní kolo, tak si ho „vypůjčil“ a odjel do Zlína na kole.

Majitel jízdního kola oznámil jeho zmizení na obvodním oddělení policie v Luhačovicích první zářijový den. Policisté ve spolupráci s kriminalisty začali po pachateli krádeže pátrat. I když zpočátku vedly získané informace a poznatky k jednomu z místních mužů, nakonec se ukázalo, že pachatel je z jiného koutu republiky.

Čtyřikrát trestaný recidivista, který má v rejstříku trestů 4 záznamy pro majetkovou trestnou činnost, se ke svému jednání přiznal. V případě odsouzení může strávit za mřížemi až tři roky.

27. září 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

