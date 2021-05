Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neměl ani auto ani peníze

MĚLNICKO - Kriminalisté obvinili dvaatřicetiletou ženu z přečinu podvod a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V létě r. 2019 v Kralupech nad Vltavou prodala osobní motorové vozidlo Renault. Kupující jí na místě zaplatil 23 000 korun. S ženou se domluvil, že mu dodatečně poštou pošle plnou moc, aby mohl provést přepis auta na sebe. Obviněná to však neudělala ani přes četné urgence. Jelikož ani po měsíci neustálých slibů, neměl muž požadovanou plnou moc, rozhodl se vozidlo vrátit paní zpět. Při vrácení vozu mu měla vrátit celou kupní cenu navýšenou o 1 000 korun jako kompenzaci za náklady s vrácením a již provedené investice. Majitelka s vrácením souhlasila. K předání mělo dojít opět v Kralupech nad Vltavou. Kupující vozidlo prodávající vrátil, ona však peníze neměla. Tvrdila, že je již odeslala na jeho bankovní účet, dokonce mu předložila i platební příkaz z předchozího dne. Pán jí bohužel uvěřil, předal jí jak auto, tak všechny doklady k němu. Žádné peníze však na jeho účet nikdy nepřišly. Obviněná se nejprve vymlouvala, později přiznala, že je neposlala. Slibovala, že tak učiní. Do současné doby to však neudělala. Poškozený se později dozvěděl, že předmětné vozidlo mezitím prodala někomu jinému.

Kriminalisté navíc zjistili, že žena byla v exekuci a před uskutečnění prvního prodeje již převzala od soudního exekutora výzvu k vydání auta a byla i prokazatelně poučena, že s ním nesmí nakládat. Byla si vědoma i toho, že bez její plné moci nelze přepsat vozidlo na nového majitele.

Ženě nyní hrozí za přečin podvod a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest odnětí svobody až na pět let. Její trestní stíhání je vedeno na svobodě.

por. Mgr. Markéta Johnová

20.5.2021

