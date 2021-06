Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Němečtí kolegové pronásledovali odcizené vozidlo až na území naší republiky

BORSKO – Borským policistům se podařilo pachatele doběhnout a zajistit. Cizinec byl pod vlivem pervitinu a nyní se již nachází ve vazební věznici.

Operační důstojník vyslal ve středu, tj. 16. června letošního roku, krátce před 6:00 hod. hlídku borských policistů, aby se zapojili do přeshraničního pronásledování vozidla Audi Q5, jehož řidič nezastavil německým kolegům na území Spolkové republiky Německo při dopravní kontrole, kdy je zřejmé, že se jedná o odcizené vozidlo. Borská policejní hlídka obdržela informaci, že vozidlo ujíždí po dálnici D5 od státní hranice směrem na Plzeň. Němečtí policisté pak pokračovali v pronásledování k obci Bezděkov, kde vozidlo ztratili z dohledu, protože zabočilo na lesní cestu. Následně bylo auto lokalizováno u obce Čečkovice, a to na základě oznámení muže, který policistům mimo jiné uvedl, že u nastartovaného auta viděl podezřelého muže, který se jej dotazoval, kde se nachází a po kolejišti pak směřoval k obci Bor. Policisté proto ihned začali pátrat po hledaném muži, do akce bylo zapojeno několik hlídek a do pátrání se k tachovským policistům a psovodům s policejními psy přidaly i hlídky z dalších územních odborů. Vzhledem k tomu, že hlídky propátrávaly kolejiště a jeho okolí, byla z důvodu bezpečnosti přibližně na 45 minut zastavena vlaková doprava na trati. Vyžádán byl i policejní vrtulník. Hlídka borských policistů při pátrání po hledaném muži zahlédla osobu odpovídající popisu a vyzvala ji, aby zůstala na místě. Muž na výzvy nereagoval a dal se na útěk po poli směrem k pískovně za obcí Bor. Policisté muže pronásledovali, kdy jej měli neustále na dohled. Přibližně po uběhnutí jednoho kilometru, kdy se pronásledovaný muž dostal na komunikaci, se snažil zastavit projíždějící vozidla, chtěl k nim nasednout a ujet jako spolujezdec. Poté, co pachatele hlídka doběhla, za pomoci donucovacích prostředků – hmatů a chvatů – jej zpacifikovala a muži přiložila služební pouta. Dotyčný byl následně převezený k provedení potřebných úkonů na borské obvodní oddělení. Tam policisté pachatele ztotožnili a zjistili, že se jedná o 24letého cizince. V souvislosti s trestnou činností, které se zadržený muž dopustil, na něj vydal německý okresní soud evropský zatýkací rozkaz. Muž se následně podrobil testu na omamné a psychotropní látky, který detekoval amfetamin. Dotyčný začal být zřejmě vlivem vyčerpání po běhu a samotné drogy malátný a přestal s hlídkou komunikovat. Na místo proto policisté přivolali záchrannou službu, která zadrženého muže převezla k potřebným vyšetřením. Po nich byl cizinec převezen do policejních cel. Policejní komisař následně o celé skutečnosti informoval krajského státního zástupce, který na základě evropského zatýkacího rozkazu podal návrh k vzetí muže do vazby. O vazbě dnešního dne rozhodoval soud a návrh akceptoval. Muž se proto v tuto chvíli nachází ve vazební věznici a následně bude předán k dalším úkonům do Spolkové republiky Německo. Tam bude také předáno zajištěné vozidlo, které zvenčí pachatel poškodil a do interiéru auta naházel suchou trávu a zeminu, protože se domníval, že kriminalistům ztíží práci.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 6. 2021

