Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nemá řidičák, přesto několikrát usedl za volant

KROMĚŘÍŽSKO: Včera rozhodl okresní soud o jeho vzetí do vazby.

V předešlých dnech zahájil vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality v Kroměříži trestní stíhání třicetiletého muže z Kojetína a to pro trestné činy násilí proti úřední osobě, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození cizí věci.

Obviněný během posledních tří měsíců loňského roku usedl nejméně devět krát za volant osobního vozidla, i když nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Z policejních kontrol se neponaučil, naopak bylo zřejmé, že se řízení motorových vozidel nehodlá vzdát. 31. 12. 2021 usedl za volant automobilu Škoda Superb a vyrazil z Kojetína do Kroměříže a poté z benzínové čerpací stanice směrem na Hulín. Za Kroměříží jej chtěla zastavit hlídka místního obvodního oddělení ve služebním vozidle Škoda Octavia. Na nápis STOP však vědomě nereagoval, a začal před hlídkou vysokou rychlostí ujíždět. Těsně u obce Hulín, před železničním přejezdem jej policisté předjeli, ale řidič pronásledovaného vozidla prudce zabrzdil, otočil se a vydal se zpět na Kroměříž. Při své zběsilé jízdě ohrožoval ostatní kolemjedoucí automobily. Před Kroměříží se policistům podařilo škodovku dojet, ta na první světelné křižovatce odbočila prudce vpravo, vlivem vysoké rychlosti přejela do protisměru. Hlídka se v ten moment pokusila předjet pronásledované vozidlo ve svém jízdním pruhu, ale škodovka vracející se do pravého jízdního pruhu jim uzavřela cestu. Navíc pravou zadní částí narazila do levé přední části služebního auta. Pronásledovaný pokračoval ve směru na Skaštice. Policistům se podařilo vozidlo předjet. Třicetiletý řidič se ještě snažil objet policejní vozidlo zprava, neměl však dostatečný prostor a narazil levou přední částí do pravé části služebního vozu a nakonec skončil v poli. Policisté zastavili a vyběhli ke škodovce, řidiče pod pohrůžkou namířené střelné zbraně donutili spolupracovat.

Protože se obviněný opakovaně dopouštěl trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, z policejních kontrol si nic nedělal, naopak se jim snažil rychlou a nebezpečnou jízdou vyhnout, dal vyšetřovatel návrh na vzetí obviněného do vazby. Jen shodou náhod nedošlo při počínání obviněného k žádné újmě na zdraví. Škoda na služebním vozidle se vyšplhala na 80 tisíc korun. Muži nyní hrozí až šest let vězení.

3. ledna 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

