Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nemá platit na svého syna

ROKYCANY - Už více jak půl roku si otec nemá řádně plnit vyživovací povinnost na svého syna.

Rokycanští policisté prověřují podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Dvaačtyřicetiletý muž z Rokycany si dle všeho od listopadu loňského roku do současné doby nemá řádně plnit svoji vyživovací povinnost na svého nezletilého syna, který byl svěřen do péče matky. Rozsudkem soudu bylo stanoveno, aby otec přispíval na svého syna částkou 3 500 korun měsíčně vždy do každého 20 dne v měsíci předem k rukám matky, ale v uvedené době si muž svůj závazek neplnil. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy a případem se nadále zabývají.





por. Bc. Hana Kroftová, DiS

26. července 2019

